Erika Schneider torce o pé em sua estreia como rainha de bateria da Águia de Ouro

Erika Schneider diz que torceu o pé esquerdo durante o desfile como rainha da Águia de Ouro Reprodução/Instagram/Erika Schneider

A estreia de Erika Schneider como rainha de bateria da escola de samba Águia de Ouro só não foi completa porque a musa torceu o pé esquerdo durante o desfile no Sambódromo do Anhembi.

"Dei uma torcidinha no pé, mais foi leve. Foi no meio do desfile, no recuo da bateria. Mas estou bem e muito feliz, com um sentimento de muita gratidão.", disse Erika.

Erika Schneider desfilou pela primeira vez como rainha da Águia de Ouro YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 24.04.2022

Bil Araújo acompanhou a namorada Erika Schneider o tempo todo em seu primeiro desfile como rainha de bateria da Água de Ouro no carnaval de São Paulo.

Erika Schneider beija Bil Araújo antes de desfile da Águia de Ouro em São Paulo Leo Franco/AgNews - 24.04.2022

Após ver Erika colocando a fantasia no hotel próximo ao Sambódromo do Anhembi, Bil foi com Érika até a concentração antes de ela começar a desfilar.

A dançarina e influenciador se conheceram no reality show A Fazenda 13, exibido pela Record TV em 2021.





















O segundo dia de Carnaval teve mais uma série de artistas famosos dentro dos desfiles das escolas de samba em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na foto, o maestro João Carlos Martins, que esteve junto da Vai-Vai no retorno da agremiação à elite do samba paulistano Leo Franco / AgNews - 24/04/2022

A atriz Deborah Secco vestiu uma fantasia que imita o fogo na segunda noite de desfiles do carnaval do Rio de Janeiro. 'E hoje vamos botar fogo nessa Sapucaí!', anunciou pelas redes sociais



Dilson Silva/AGNews - 23.04.2022

O músico Carlinhos Brown desfilou pela escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel no segundo dia de desfiles do Grupo Especial com o enredo 'Batuque ao Caçador' Dilson Silva/ AgNews - 23/04/2022

A cantora Carla Prata também participou do desfile Vai-Vai, no Rio de Janeiro, como madrinha de bateria Leo Franco/AgNews - 23.04.2022

A atriz Paolla Oliveira na preparação para seu desfile André Moreira/ AGNEWS - 24/04/2022

A cantora Lexa desfilou à frente da bateria da Unidos da Tijuca com uma fantasia inspirada em um look famoso usado por Luma de Oliveira no Carnaval de 2005.





Wallace Barbosa/AgNews - 24.04.2022