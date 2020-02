Escute as boas-vindas de Bolsonaro aos brasileiros repatriados da China Presidente da República enviou áudio que foi tocando quando as duas aeronaves entraram no espaço aéreo brasileiro brasileiros repatriados

As 34 pessoas repatriadas vão ficar em quarentena em Anápolis (GO) Reprodução/FAB

O presidente Jair Bolsonaro enviou mensagem de boas-vindas aos brasileiros repatriados da China no fim da noite de sábadoo (8), quando os dois aviões da FAB entraram no espaço aéreo do país. A informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa.

Na mensagem, divulgada também no Twitter da Foça Aérea Brasileira, ele agradece a todos que trabalharam para que a missão fosse coroada de sucesso. Cita nominalmente as Forças Armadas, os ministérios das Relações Exteriores e da Saúde, a Câmara e o Senado, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Operação Regresso à Pátria Amada



 As aeronaves VC-2 da FAB acabam de entrar no espaço aéreo brasileiro. 



Confira a mensagem do Presidente da República @jairbolsonaro aos brasileiros,  agora já repatriados , divulgada há pouco, a bordo das aeronaves. #FABrepatriação pic.twitter.com/RsAsBDV5wu — Força Aérea Brasileira  (@portalfab) February 9, 2020

Em um dos trechos do áudio, Jair Bolsonaro lembra que ninguém ficou para trás e que os resgatados serão levados para um ambiente totalmente preparado para recebê-los.

A mensagem é encerrada com o presidente garantindo a todos “o melhor de nós. É muito bom tê-los de volta”.

As 34 pessoas repatriadas de Wuhan, na China, já chegaram aos apartamentos que vão ocupar durante a quarentena na Base Aérea de Anápolis (GO). No grupo, estão 23 brasileiros adultos, quatro cônjuges chineses e sete crianças.

Todos foram submetidos a exames médicos logo na chegada ao Brasil e, segundo o Ministério da Defesa, aparentam bom estado de saúde. A rotina de avaliações médicas se repetirá pelos próximos 18 dias, três vezes ao dia.