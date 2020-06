"Espero que governo reveja as cotas em pós-graduação", diz Maia Presidente da Câmara disse que acredita que com diálogo consiga convencer o governo a voltar atrás da decisão do agora ex-ministro Weintraub

"Espero que governo reveja as cotas em pós-graduação", diz Maia Michel Jesus/Câmara dos Deputados - 16.06.2020

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse nesta quinta-feira (18) que acredita ser possível convencer o governo federal a voltar atrás da decisão do agora ex-ministro Abraham Weintraub de revogar as cotas para negro s e indígenas em pós-graduação.

"Vamos conversar com o novo ministro e com o ministro da articulação política para a gente tentar resolver isso com diálogo, sem a necessidade da tramitação de um projeto de decreto legislativo. O ideal é que a gente consiga mostrar para o governo que essa última decisão do ministro, já sabendo que ia sair, tem baixa legitimidade com tema tão importante e que vai gerar tanta polêmica e desgaste".

Para o deputado, a saída do ministro Weintraub é positiva. Maia sempre foi um crítico da gestão.

"Espero que vá ficar melhor, estava muito ruim o ministério da Educação, todos sabem a minha posição, esperamos que a gente possa ter no MEC alguém de fato comprometido com a Educação e com o futuro das nossas crianças".