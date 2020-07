"Espero que o presidente retome atividades rapidamente", diz Maia Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados - 25.06.2020

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse nesta terça-feira (7) que espera que o presidente Bolsonaro retome as atividades rapidamente, após a confirmação da infecção pelo novo coronavírus .

Questionado se acreditava que diagnóstico poderia mudar a forma como o presidente Bolsonaro encara a pandemia, Maia disse que não gostaria de entrar nesse debate de negação, que segundo ele, está superado.

"Não gosto de entrar muito nesse debate, espero que o presidente esteja bem e que rapidamente retome as suas atividades. É importante ter o presidente organizando o governo, a pauta, dialogando com outros Poderes e com a sociedade. Mas esse debate da negação ou não do vírus é debate superado. Já estamos chegando infelizmente a quase 70 mil mortos, atividade econômica despencando. O vírus já atingiu várias regiões. Vamos ter que conviver com o vírus até ter uma vacina. Mais do que ficar confrontando posições precisamos sentar à mesa e ver o que nos une e há muita coisa que nos une. Vamos esquecer conflitos para que a gente possa encontrar soluções".