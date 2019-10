Espírito Santo cria comitê de crise para possível chegada do óleo Poluente ainda não atingiu praias baianas vizinhas ao estado, mas pode ser trazido por corrente marítima; governo tenta antecipar prevenção Espírito Santo cria comitê de crise para possível chegada do óleo

Óleo em praia em Pernambuco; governo do ES inicia prevenção ADEMAR FILHO/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O governo do Espírito Santo anunciou que criou um Comitê de Preparação da Crise, que fará a coordenação de ações de monitoramento e para uma rápida resposta a uma possível chegada do óleo no litoral do estado. O comitê foi criado em uma reunião com diversas autoridades na segunda-feira (21).

O poluente se espalhou por todos os estados do Nordeste desde setembro e chegou a Itacaré, ao sul de Salvador. A distância até Conceição da Barra, norte do Espírito Santo, ainda é grande – mais de 480 km em linha reta. Ainda assim, o governo capixaba tenta se antecipar ao possível problema ambiental.

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente do estado (Seama), o comitê de crise terá representante da pasta e de órgãos federais, como Marinha, Ibama e ICMBio.

“A Secretaria está em contato permanente com os gestores costeiros baianos, e recebe a todo momento informações atualizadas dos órgãos federais de meio ambiente”, divulgou a secretaria.

A Seama informou também que já está sendo articulada uma reunião com gestores municipais de Conceição da Barra, São Mateus e Linhares, para unificação de informações e de ações preventivas.

Segundo Maria Clara Sassaki, meteorologista da Somar Meteorologia, a corrente marítima conhecida como Corrente do Brasil, que acompanha a costa brasileira no sentido sul, pode favorecer a chegada do óleo dependendo de sua intensidade. Ela afirma que há ainda uma frente fria estacionaria entre o Espírito Santo e a Bahia que acaba intensificando os ventos naquela região. “Pode favorecer a agitação marítima e o transporte do óleo para mais perto da costa”, diz.

Rio Doce

O estado sofreu prejuízos nos últimos anos em razão do da barragem de Mariana, em Minas Gerais. A lama percorreu o Rio Doce e chegou ao estado, afetando não só o abastecimento de diversos municípios como também a pesca.