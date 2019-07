Esse pessoal será punido na forma da lei, diz Bolsonaro sobre hackers O presidente voltou a dizer que não tem nada a esconder e que trata de informações estratégicas diretamente com os seus ministros

O presidente Jair Bolsonaro FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (25) que os integrantes do grupo de hackers que acessaram os seus aparelhos celulares serão "com certeza" punidos na forma da lei.

Em entrevista após participar de reunião na Superintendência da Zona Franca de Manaus, o presidente voltou a dizer que não tem nada a esconder e que trata de informações estratégicas diretamente com os seus ministros e até mesmo com chefes de Estado.

Leia mais: 'Perderam tempo comigo', diz Bolsonaro sobre ter sido hackeado

Ele citou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "É um ato que fere a lei. Esse pessoal com toda a certeza será punido na forma da lei", afirmou Bolsonaro.

Mais cedo, em visita a um colégio militar em Manaus nesta quinta-feira, Bolsonaro disse que sempre tomou cuidado com as informações estratégicas.

"Sempre tomei cuidado nas informações estratégicas. Essas não são passadas por telefone. Então, não estou nem um pouco preocupado se, por ventura, algo vazar do meu telefone, não vão encontrar nada que comprometa. Por exemplo, o que estamos tratando com outro Estado como a Venezuela, as questões estratégicas para o Brasil, isso é conversado pessoalmente em nosso gabinete. Perderam tempo comigo", disse Bolsonaro.

O Ministério da Justiça disse que foi informado pela Polícia Federal que aparelhos utilizados pelo presidente Bolsonaro foram alvos de ataques por hackers.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.