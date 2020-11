Está com febre ou tosse seca e não pode votar? Saiba o que fazer Eleitores com sintomas da covid-19 devem ficar longe dos locais de votação e justificar ausência em outro momento, recomenda Justiça Eleitoral

Uso de máscara e o álcool em gel são obrigatórios nos locais de votação MAURO AKIIN NASSOR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 15/11/2020

Se você está com febre, cansaço exagerado ou tosse seca, sintomas mais comuns da covid-19, fique em casa e não vá aos locais de votação. Essa é recomendação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e também vale para quem tenha sido diagnosticado com a doença a partir do dia 1° de novembro.

Nesse caso, o eleitor deverá justificar ausência num momento posterior e explicar que a razão da falta ao dia da votação foi uma questão de saúde. Vale lembrar, porém, que não há uma proibição expressa para esses eleitores não irem às urnas.

orientação da Justiça Eleitoral tem como base um plano, desenvolvido em parceria com os hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês, com o objetivo de evitar a disseminação do novo coronavírus.

O uso de máscara de proteção durante as sessões é obrigatório, assim como a disponibilização de álcool gel. Os locais de votação não terão medição de temperatura, para evitar aglomerações.

O documento também recomenda que os eleitores levem as próprias canetas para assinar o caderno de votação, reduzindo a chance de contaminação.

Os locais de votação terão uma hora a mais de funcionamento. As escolas irão abrir às 7h e não às 8h, e serão fechadas às 17h.

Não será disponibilizado o sistema de biometria, para evitar a formação de filas.

Os mesários foram orientados a não usarem luvas e álcool em gel será disponibilizado para a constante higienização das mãos.