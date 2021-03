Estado de saúde de Major Olímpio requer cuidados, diz família

A- A+

Major Olimpio foi infectado na mesma semana que outros dois senadores Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado - 04.03.2020

O senador Major Olímpio (PSL-SP), internado com covid-19 há dez dias no Hospital São Camilo, em São Paulo, tem estado de saúde estável, mas que requer cuidados, segundo a família do senador escreveu nas redes sociais. Ele foi intubado pela segunda vez na madrugada da quinta-feira (11), após ter passado três dias sem o aparelho nesta semana.

Pelo menos quatro funcionários do gabinete do senador também testaram positivo para o novo coronavírus

No dia 2, ele havia divulgado que estava com a doença, mas se sentindo bem. "Compartilho com todos que fui diagnosticado com covid-19, mas estou bem, com sintomas leves e em isolamento domiciliar". Na quarta-feira seguinte, ele participou de sessão no Senado sobre a PEC Emergencial por videoconferência na cama do hospital.

A família do senador Major Olimpio informa que seu quadro segue estável, mas requer cuidados. Pedimos a imprensa que respeite o momento, que será de recolhimento e de foco no tratamento. Continuemos em oração pelo seu restabelecimento e de todos neste momento. Deus os abençoe! — Major Olimpio (@majorolimpio) March 12, 2021

No mesmo período, outros dois senadores testaram positivo para covid-19: Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Lasier Martins (Podemos-RS). A semana ainda teve a morte de dois assessores do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), por causa da doença.

Desde o início da pandemia, mais de um quarto dos senadores (ao todo são 81) já foi infectado pelo novo coronavírus. Em outubro de 2020, o senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ) faleceu em decorrência do vírus. Já em fevereiro de 2021, o senador José Maranhão (MDB-PB) também morreu após complicações da doença.

* Com Agência Estado