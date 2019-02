Estado de saúde melhora e Bolsonaro volta a ingerir líquidos Presidente segue internado na unidade semi-intensiva e continua evoluindo sem dor e febre, com redução da coleção líquida no abdômen Bolsonaro

Jair Bolsonaro está internado no hospital Albert Einstein Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro teve melhora de estado de saúde nas últimas 24 horas, de acordo com boletim médico divulgado no período da tarde desta terça-feira (5) pelo hospital. As visitas seguem restritas.

Bolsonaro permanece internado na unidade semi-intensiva do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e segue evoluindo sem dor e febre, com redução da coleção líquida no abdômen.

"(O presidente) Apresentou aumento da movimentação intestinal, o que possibilitou o início de ingestão de líquidos por via oral em associação à nutrição parenteral", informou o boletim.

Ainda de acordo com o boletim médico, os exames laboratoriais apresentam melhora. O paciente segue com antibióticos e dreno no abdômen.

O boletim é assinado pelos médicos Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo.

