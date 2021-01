Estados pedem que Bolsonaro compre 54 mi de doses do Butantan

A- A+

Resumindo a Notícia Governadores pedem a Bolsonaro compra de 54 milhões de doses da CoronaVac

Documento pede que, caso não haja acordo, que os estados possam comprar o imunizante

Ofício também cobra uma posição sobre outras 100 mi de doses da vacinas da Oxford

Governadores pedem que Bolsonaro compre mais 54 milhões de doses da CoronaVac Thomas Peter/Reuters - 04.09.2020

Em ofício encaminhado ao presidente Jair Bolsonaro, os governadores solicitaram que o governo federal compre as 54 milhões de doses da CoronaVac — com produção prevista pelo Instituto Butantan para os próximos meses, mas que ainda não tem acordo fechado para aquisição.

No documento, os gestores solicitam ainda que o governo libera os estados para comprarem o imunizante, caso não seja concretizado o acordo.

Leia mais: Ministério da Saúde não autoriza o adiamento da 2ª dose da CoronaVac

"A esse respeito, solicito ao Governo Federal celebração de contrato de compra firme do total de vacinas produzidas pelo Instituto Butantan, assim como o estabelecimento de acordo visando à apresentação do cronograma para a entrega das próximas doses, o que possibilitaria aos estados e municípios maior capacidade de planejamento na vacinação", diz o ofício, assinado pelo governador do Piauí, Wellingyon Dias (PT), coordenador da temática de vacina no Fórum Nacional de Governadores.

"Caso não seja possível confirmar a aquisição federal dos referidos imunizantes, pleiteio que seja viabilizada a opção de compra por parte dos estados brasileiros, conforme anteriormente aventado", complementa.

Por enquanto, só há acordo fechado para a compra de 46 milhões de doses da CoronaVac. A requisição enviada ao presidente solicita que o Ministério da Saúde se manifeste sobre a possível compra desse lote adicional do imunizante, que juntos totalizariam 100 milhões de doses.

Além da CoronaVac, o ofício cobra também uma posição quanto a produção de outras 100 milhões de doses da vacina da Oxford/AstraZeneca, desenvolvida com a Fundação Oswaldo Cruz, "totalizando 200 milhões de doses, as quais seriam essenciais para vacinação de aproximadamente metade da população brasileira".

Aplicação de vacinas

Além dos pedidos manifestados acima, o ofício requisita que o governo considere, também, a utilização de vacinas já disponíveis, às quais se encontram reservadas para segunda dose, "a fim de ampliar as condições de atender toda a demanda programa para o público prioritário".

Segundo o texto, a medida se justifica, especialmente, por conta do aumento contínuo de despesas relativas a internações de pacientes com covid-19, medicamentos e insumos diversos utilizados no combate à atual pandemia.

O ofício foi enviado nesta quinta-feira (28) ao presidente Jair Bolsonaro.