Estados Unidos vence Colômbia com facilidade no basquete feminino Americanas não tomaram conhecimento das colombianas na primeira etapa e chegaram a abrir 20 pontos de diferença. Partida terminou em 75 a 63 Pan 2019: Estados Unidos vence Colômbia no basquete feminino

Americanas ganharam com facilidade da seleção da Colômbia Reuters/Susana Vera - 06/08/2019

A seleção norte americana de basquete feminina passou por cima da Colômbia e fez 75 a 63 em jogo válido pelo Grupo B dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. Com o resultado as estadunidenses confirmaram o favoritismo e terminaram a fase de grupos com a primeira colocação. Com ritmo avassalador desde o início da partida, os Estados Unidos controlaram as ações do jogo com facilidade e sequer deu chances de reação para as adversárias, que não contaram com a mesma sorte do jogo contra a Argentina, em que as hermanas chegaram ao Coliseo Eduardo Dibós com o uniforme errado, e foram eliminadas da competição ao serem derrotadas por W.O.

Na história dos Jogos Pan-Americanos, os Estados Unidos tem a tradição de não levar equipes formadas pelos principais nomes do basquete nacional. O que não impediu o país de ser dominante na modalidade na história do Pan. Nas 15 edições em que o basquete feminino esteve presente, as americanas levaram a medalha de ouro em sete ocasiões (Cidade do México 1955, Chicago 1959, São Paulo 1963, Cidade do México 1975, Caracas 1983, Indianápolis 1987 e Rio 2007).

O jogo

O primeiro quarto, assim como o segundo, foi marcado por uma forte imposição das americanas, abrindo dez pontos de vantagem em pouco mais de quatro minutos, diferença que a seleção colombiana não conseguiu tirar e, na verdade, só viu aumentar no decorrer da primeira metade do jogo. Com 24 a 13 e 23 a 8, os Estados Unidos abriram 47 a 21 no primeiro tempo.

Na volta do intervalo as colombianas vieram dispostas a mudar a história da partida, mas não foram capazes de superar a vantagem criada pelos Estados Unidos na primeira etapa.

A Colômbia ganhou o terceiro e o quarto quarto, ao fazer 18 a 12 e 24 a 16 nas americanas, e encurtou a distância para as rivais. No entanto, a diferença entre as equipes era evidente e foram as estadunidenses que saíram vencedoras no confronto.

