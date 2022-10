'Estaremos com uma grande operação para evitar os crimes eleitorais', diz ministro da Justiça Integração entre polícias tem como objetivo evitar crimes como boca de urna e compra de voto neste domingo de votação 'Estaremos com uma grande operação para evitar os crimes eleitorais', diz ministro da Justiça

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres Tom Costa/MJSP - 27.6.2022

O ministro Anderson Torres usou as redes sociais para informar que o Ministério da Justiça e Segurança Pública fará uma operação integrada em todo o país neste domingo (30), data do segundo turno das eleições, para combater crimes eleitorais. "A gente deixa um recado também para que a população brasileira exerça seu direito livremente, porque nós estaremos com uma grande operação para evitar os crimes eleitorais, como boca de urna, compra de voto, transporte irregular de eleitores", afirmou.

Na mensagem, publicada em vídeo, ele explica que a operação tem como objetivo evitar crimes como boca de urna e compra de votos neste domingo.

"As polícias do Brasil estão preparadas para dar essa segurança, nós vamos fazer o controle de tudo isso através do Centro Integrado de Comando e Controle, aqui de Brasília. E o recado que a gente passa é de tranquilidade, todos terão acesso às urnas, todos terão acesso aos locais de votação", completou.

Na postagem, o ministro informou que a operação envolve o trabalho conjunto de "10 mil policiais federais com cerca de 500 mil agentes das forças de segurança estaduais".

Primeiro turno

No primeiro turno das eleições, a operação controlada pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou 1.378 crimes eleitorais, 352 prisões e apreendeu R$ 137 mil em dinheiro.

O crime eleitoral mais comum foi a boca de urna, com 456 ocorrências registradas em 26 estados e no Distrito Federal. A compra de votos ou corrupção eleitoral ficou em segundo lugar, com 95 ocorrências. Também foram registrados 80 casos de tentativa ou violação do sigilo do voto e 57 casos de transporte irregular de eleitores.













































































Na ocasião, a pasta empregou cerca de 500 mil agentes, 70 mil viaturas, três aeronaves e nove embarcações. A operação se deu em parceria com outras instituições como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, além de representantes das 27 unidades da federação.