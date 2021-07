Estimo pronta melhora, diz Pacheco sobre internação de Bolsonaro

Brasil | Do R7

Bolsonaro se encontraria com Pacheco nesta quarta-feira (14), mas passou mal e foi internado Marcos Brandão / Senado Federal / 10.03.2021

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), desejou melhora ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), internado em São Paulo para avaliar a necessidade de cirurgia de emergência para tratar obstrução intestinal.

"Gostaria, em nome do Senado Federal, de estimar ao Senhor Presidente da República Jair Bolsonaro pronta melhora no seu quadro de saúde, que se recupere o mais rapidamente possível. Esses são os nossos votos, é o nosso desejo pelo Senado Federal. Portanto, fica esse registro", afirmou nesta quarta-feira (14), durante sessão da Casa,.

Nesta quarta, completou Pacheco, Bolsonaro participaria de duas reuniões com ele. Uma no Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia, e outro encontro excepcional, junto ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Fux.

Esta reunião junto a Fux foi convocada depois de ameaças de Bolsonaro às eleições de 2022 e das Forças Armadas ao Senado Federal, o que movimentou o Congresso na semana passada.

Bolsonaro, porém, não pôde participar dos encontros depois de ter passado mal nesta madrugada com dores abdominais. Ele foi consultado por médicos, que detectaram obstrução intestinal devido ao atentado com faca em 2018, e pediram sua transferência para São Paulo.

Ele já está na capital paulista, onde será avaliado sobre a necessidade de cirurgia de emergência.