'Estou bem', diz Bolsonaro no Twitter sobre seu estado de saúde

Jair Bolsonaro, em vídeo divulgado antes da cirurgia Reprodução/Twitter

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) recorreu ao Twitter para comentar sobre seu estado de saúde após a cirurgia para a reconstrução do trânsito intestinal ocorrida nesta segunda-feira (28), em São Paulo. Bolsonaro rememorou o atentado sofrido em Juiz de Fora (MG) durante a campanha presidencial, que o obrigou a usar a bolsa de colostomia retirada na cirurgia.

"Foram tempos difíceis, consequência de uma tentativa de assassinato que visava destruir não só a mim, mas a esperança de muitos brasileiros num futuro melhor. Agradeço a Deus por estar vivo, aos profissionais que cuidaram de mim até aqui e a todos vocês pelas orações! Estou bem", escreveu o presidente.

Após passar pela cirurgia, Bolsonaro continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Albert Einstein, em São Paulo. No local, ele recebe desde a segunda-feira familiares e assessores. Pelas condições humanizadas da estrutura, Bolsonaro deve ficar na UTI até o fim da internação, segundo sua assessoria.

A indicação médica é que Bolsonaro permaneça em repouso maior até esta quarta-feira (30), quando está prevista a vinda de outros ministros para a capital paulista. Por enquanto, o único que acompanha o presidente no hospital é o chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno.

Até a noite de segunda, o presidente estava consciente e sem dor. Não há informação que altere a situação até o momento, de acordo com a assessoria de imprensa do Planalto. O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, deve conceder uma entrevista coletiva no fim da tarde.

