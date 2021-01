'Estou com a minha certeira de vacinação em dia', diz Bolsonaro Presidente afirmou que precisa ter imunização regularizada para visitar outras nações como chefe de Estado 'Estou com a minha certeira de vacinação em dia', garante Bolsonaro

Bolsonaro negou conflitos diplomáticos com Índia e China Joédson Alves/EFE - 16.12.2020

O presidente Jair Bolsonaro garantiu nesta quinta-feira (21) que está com a carteira de vacinação em dia. "Tem países que exigem certas vacinas para serem visitados. Se você não tomar vacina, você não entra", disse o presidente durante sua tradicional live semanal nas redes sociais.

A fala surge após o suposto sigilo de 100 anos imposto sobre o documento, o que Bolsonaro classificou como uma mentira. "É para tumultuar. Vi muita gente boa nas minhas redes sociais me criticando", afirmou.

"O que interessa para você saber sobre minha carteira de vacinas? Você quer saber a marca de sabonete que eu uso?", questionou Bolsonaro ao lado dos ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura).

Live contou com os ministros Ernesto Araújo e Tarcísio Freitas Reprodução/Youtube

Bolsonaro ainda reafirmou que o governo federal vai disponibilizar vacina para todos os brasileiros, "de forma gratuita e não obrigatória". Ele contou ainda que discute com os irmãos se a mãe, Olinda Bolsonaro, de 94 anos, será imunizada.

Ao comentar sobre as relações diplomáticas com Índia e China, responsáveis por parte dos insumos das vacinas aprovadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Bolsonaro disse que não há problemas com os dois países. "O problema é burocrático. Não é nada político", garantiu.

Questionado sobre um possível pedido do governo chinês pela demissão de Ernesto Araújo, Bolsonaro enfatizou que "ninguém ousaria" procurá-lo para tratar do assunto. "Isso seria um ultraje pra gente", afirmou. Araújo complementou a fala do presidente e disse que a suposição não existe entre países soberanos. "Tem gente que quer criar invenções onde não existe".