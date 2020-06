Estudamos perdoar empréstimo de pequenas empresas, diz Guedes

Ministro afirmou que governo estuda benefício em live com Bolsonaro Reprodução

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou em live ao lado do presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (25) que o governo estuda perdoar dívidas de empréstimos das linhas de crédito criadas para pequenas empresas em resposta a crise da pandemia da covid-19.

A ideia é que as pequenas empresas que conseguirem pagar as parcelas do empréstimo no ano que vem e honrarem os pagamentos dos impostos sem atrasos, possam ser beneficiadas com um bônus por serem bons pagadores e até mesmo com o perdão do restante da dívida.

"A empresa pagou imposto no ano seguinte, é um bom pagador, para que você vai chatear o cara, vamos dar perdão para o empréstimo dele e estamos estudando isso", afirmou o ministro.

Guedes explicou ainda que o governo não quer ganhar dinheiro em cima das pequenas empresas que receberam algum apoio financeiro do Governo Federal., mas que as grandes empresas, devem receber ajuda financeiras mas terão que pagar a dívida no futuro.