Estudantes de todo o país serão jovens senadores por uma semana

Jovens assumirão 'mandato' de uma semana no Senado Federal Marcos Oliveira/Agência Senado

Vinte sete estudantes de todos os Estados e do Distrito Federal passarão por uma experiência diferente a partir desta segunda-feira (25): assumirão o "mandato" de senadores por uma semana.

Nesse período, vão conhecer o Senado, debater em comissões e apresentar e votar sugestões legislativas.

As propostas poderão ser transformadas em projetos de leis, se acolhidas pela CDH (Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa).

O projeto foi criado em 2011 e garante aos estudantes do ensino médio de escolas públicas estaduais e do DF, com idade até 19 anos, a chance de conhecer de perto como funciona o processo legislativo brasileiro.

Para concorrer, os estudantes fazem redações sobre um assunto determinado a cada ano.

"Cidadão que acompanha o orçamento público dá valor ao Brasil" foi o tema da edição deste ano, que recebeu 122.695 redações e mobilizou cerca de 264 mil alunos.

Estudante de Alagoas conquistou primeiro lugar

O estudante de Alagoas Pedro Henrique de Araújo Silva ficou em primeiro lugar com a redação "Interpreta-me ou te devoro".

Ele estuda na Escola Estadual Professora Edite Machado, em Capela, a 62 quilômetros de Maceió.

A segunda melhor redação, "Orçamento participativo: caminho para a cidadania", é de Alan Alves Henrique Ferreira, da Escola de Ensino Médio Carminha Vasconcelos, localizada em Morrinhos, no Ceará, a 208 quilômetros da capital, Fortaleza.

A estudante Sanna Abigail de Jesus Mello, autora da redação "O cuidado com a coisa pública e seu poder transformador", foi a terceira colocada.

Ela é do Espírito Santo e estuda na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Zumbi dos Palmares, em Serra, município 26 quilômetros distante de Vitória.

Os professores orientadores das 27 redações vencedoras também viajam a Brasília, onde acompanham os alunos e recebem treinamento sobre a atividade legislativa e o papel do Congresso Nacional.

O concurso de 2019 contou com o apoio de mais de 8 mil professores.

Projeto permite que jovem tenha vivência parlamentar

Para o senador Irajá (PSD-TO), presidente do conselho do projeto, a proposta dá aos alunos uma ideia da rotina do Parlamento e pode ser a chance de alguns perceberem se há o desejo de seguir na vida pública.

Irajá destaca que o ambiente de competição é muito saudável, principalmente em se tratando de um conteúdo educacional, com a disputa das redações.

"Paralelo a isso, há oportunidade de os jovens passarem uma semana no Congresso. Há, ainda, chance de conhecer bons talentos e também contribuir para a decisão daqueles que possuem vontade de seguir na política", diz.

Tema da redação foi Orçamento

As 27 redações vencedoras foram escolhidas por uma comissão formada por servidores do Senado e membros de instituições parceiras.

Entre os critérios avaliados estiveram a estruturação do texto, argumentação, gramática e pertinência com o título proposto.

Para fazer as redações, os estudantes contaram este ano, como material de apoio, com a série de animações do Orçamento Fácil, produzida pela Secretaria Agência e Jornal do Senado em parceria com a Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Senado.

Os vídeos explicam de maneira divertida como é elaborado o orçamento público no Brasil e como ele é importante para o dia dia dos brasileiros.

O concurso de redação do Senado foi criado em 2008, mas só a partir de 2009 os finalistas de cada estado passaram a ser premiados com uma viagem a Brasília para conhecer o Congresso.

E só em 2011 entrou em cena o Projeto Jovem Senador, em que os estudantes vivenciam durante uma semana a experiência de exercer um mandato parlamentar.

Na programação do Jovem Senador 2019 também estão incluídas:

• Palestra sobre Orçamento, ministrada pela Consultoria do Senado;

• Visitação institucional ao Congresso Nacional;

• Entrevistas aos veículos de comunicação da Casa;

• Atividades lúdicas como visitas a pontos turísticos de Brasília, a exemplo da Catedral Metropolitana e do Palácio do Itamaraty.