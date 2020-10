Estúdio News: Adiamento das Eleições 2020

Divulgação

O Estúdio News deste sábado (24) traz informações importantes ao eleitor do Estado de São Paulo sobre o adiamento das Eleições 2020 como, por exemplo, cuidados e protocolos, benefícios do adiamento, comportamento dos candidatos, entre outras.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, Des. Waldir Sebastião de Nuevo Campos Jr., enfatiza a adesão de mesários voluntários – “entre os mais de 370 mil colaboradores nesta atividade, mais de 50% são voluntários”, e associa o fato à ação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre os protocolos de segurança.

“Acho que houve uma conscientização de que os protocolos de segurança são suficientes para garantir a saúde de todos e, portanto, temos a tranquilidade. Há, inclusive, fila de espera de mesários que se candidataram voluntariamente para trabalhar nas eleições”.

Para Gisele Meter, consultora em Comunicação Política na Estratégia Parlamentar, humanização e autenticidade são os grandes diferenciais para conquistar o eleitor.

“O candidato precisa mostrar quem ele realmente é, para daí sim construir uma reputação. Creio que o grande diferencial para essas eleições é ele ser humano, é ele ser autêntico e ser a mesma pessoa dentro e fora do digital”.

Do ponto de vista epidemiológico a Dra. Rosana Ritchmann, infectologista do Instituto de Infectologia do Hospital Emílio Ribas, não enxerga uma regra geral, porém acredita que o resultado positivo se dará no sentido da preparação dos mesários, sobre todo o fluxo e normas de higienização, podendo ser usada no país inteiro.

“Temos que lembrar que o risco da transmissão do novo Coronavírus tem a ver, claro, com a história do distanciamento, a quantidade de vírus que eu sou exposta e o tempo que eu sou exposta. Então, como o mesário permanecerá um tempo maior dentro desse ambiente, a ventilação desse ambiente é extremamente importante”.

