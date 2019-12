Estúdio News apresenta principais pontos do "Estudo da Imagem do Judiciário" O juiz Jayme de Oliveira analisa os últimos anos do Poder Judiciário brasileiro

Jayme de Oliveira e Gustavo Toledo Divulgação

À frente da maior associação de magistrados do país desde 2017, Jayme de Oliveira se despediu da presidência da AMB no último dia 12. No Estúdio News, o juiz faz um balanço de sua gestão e apresenta o “Estudo da Imagem do Judiciário”, realizado em parceria com a FGV.

Em um período de muitas turbulências nacionais, o Poder Judiciário recebeu grande atenção da imprensa e da população. Segundo Oliveira, o Judiciário teve um protagonismo importante e continuará a ter nos próximos anos devido à aproximação do Judiciário com a população.

“O Judiciário vai continuar na pauta porque as grandes questões nacionais são levadas ao Judiciário, obrigatoriamente. A população de uma maneira geral também descobriu o Judiciário, nós estamos com quase 80 milhões de processos em andamento na Justiça brasileira”.

A pesquisa “Estudo da Imagem do Judiciário”, lançada pela AMB e pela FGV no início de dezembro, mostra dados positivas sobre a instituição. Além de apresentar os melhores índices de confiança e aprovação entre os Poderes, o Judiciário também é o único em que mais da metade dos brasileiros entrevistados (52%) disse confiar.

O impacto negativo das Fake News na imagem da magistratura também foi um dado apontado pelo Estudo, que mostrou uma grande necessidade de melhorar a comunicação do sistema de Justiça com a população.

“Este estudo está sendo objeto de estudo para ser construído uma estratégia Nacional de Comunicação, para que o Poder Judiciário possa falar com a sociedade, para que o cidadão possa entender. O grande desafio vai ser desenvolver essas estratégias de comunicação”.

