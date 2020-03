Estúdio News celebra o Dia da Mulher com série de entrevistas

Gilda Bandeira de Mello, Sonia Bonetti, Gustavo Toledo e Helena Wiechmann Divulgação

No próximo domingo, 8 de março, comemora-se o dia da mulher, e nesse mês uma série de debates surgem sobre a representatividade feminina na sociedade atual. Para abordar esse assunto, o Estúdio News traz uma série de 4 entrevistas mostrando os desafios e conquistas das mulheres em diferentes setores.

Na próxima quarta-feira (04), Gustavo Toledo recebe as integrantes do Avós da Razão: Gilda Bandeira de Mello (78 anos), Sonia Bonetti (82 anos) e Helena Wiechmann (91 anos). Em seu canal no youtube as amigas respondem perguntas enviadas pelos internautas dando conselhos e opiniões.

Na entrevista, essas três mulheres falaram sobre os desafios do envelhecimento e a evolução da representação feminina na sociedade em diversos aspectos: mercado de trabalho, relacionamento, maternidade, entre outros.

Para elas, o segredo da longevidade é levar a vida de forma leve e sempre muito bem-humorada.

O Estúdio News vai ao ar às quartas-feiras, às 22h, com reprise aos sábados, no mesmo horário, e aos domingos, às 19h. A Record News é sintonizada pelos canais de TV fechada 55 Vivo TV, 78 Net, 32 Oi TV, 14 Claro, 19 Sky e 134 GVT, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.