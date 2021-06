Estúdio News debate cirurgias plásticas mesmo na pandemia

A- A+

Alexandre Munhoz, Gustavo Toledo e Belisa Avena Divulgação

Desde o segundo semestre do ano passado e início de 2021, comparando com 2019, houve um incremento no número de procedimentos de cirurgia e também no número de procedimentos estéticos que são realizados em consultório, aponta o cirurgião plástico e coordenador da cirurgia plástica do Hospital Moriah, Alexandre Munhoz.

"Uma vez que os protocolos de segurança foram estabelecidos e se mostrado eficazes, o número de cirurgias aumentou e aumentou bastante, principalmente no segundo trimestre e final do ano passado e começo desse ano", afirma.

Belisa Avena, diretora de Transformação & Inovação Digital da L'Oréal Cosmética Ativa, citou como um ponto muito interessante as tendências que, segundo ela, já eram pré-mapeadas e foram intensificadas com a digitalização e a pandemia, entre elas a intensificação do mercado de beleza masculina.

“Com certeza essa relação do homem com a categoria de beleza também se intensifica. Temos dados que chegam perto dos duplos dígitos de evolução do ponto de vista de consumo de diferentes artigos e produtos dermocosméticos, nessa categoria específica do homem”, explica.

Alexandre Munhoz frisa a maior procura de homens por procedimentos estéticos, principalmente devido ao ambiente corporativo que se adaptou às mudanças devido à pandemia.

"Hoje, você tem vários diretores, gerentes, presidentes de empresa em quadros de gestão, que realizam cinco a oito reuniões por dia e sempre têm o feedback, o background do próprio vídeo que nem sempre é com a melhor luz, com a melhor definição de pixel e, muitas vezes, enaltecem rugas ou pequenas imperfeições que, num espelho de banheiro, isso nunca seria percebido claramente", diz.

Outro fator importante e uma grande tendência hoje em dia é a sustentabilidade. Belisa confirma ser um caminho a ser seguido.

"Temos uma área hoje da L’Oréal global dedicada a esse tema. Um dos grandes projetos é o L’Oréal para o futuro. E uma abordagem que acho incrível e que é muito direta ao trazer a reflexão de que não existe plano B. Do ponto de vista científico de alguns estudos que participamos, existem menos de 10 anos para fazer uma reversão significativa de quadro. De maneira prática, estamos falando em repensar o processo produtivo, a fabricação de embalagens e a L’Oréal tem uma série de resultados muito interessantes", afirma.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A Record News é sintonizada pelos canais de TV fechada 55 Vivo TV, 78 Net, 32 Oi TV, 14 Claro, 19 Sky e 134 GVT, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.