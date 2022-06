Estúdio News debate descontinuação dos cookies de terceiros

A- A+

Na imagem, Sabrina Balhes e Gabriel Mazzutti Divulgação/Record TV

No Estúdio News deste sábado (25), você vai entender porque os cookies da internet são tão importantes e porque estão em meio à polêmica atual.

Sabemos que cookie é um pedaço de texto, um pedaço de código que armazena alguma informação do usuário, como comportamento e interesse dos consumidores. Em troca da privacidade do usuário, os famosos cookies permitem carrinhos de compras, logins com validade prolongada, entre outros elementos durante a navegação.

Atualmente, os cookies de terceiros são centrais na estratégia de publicidade digital dos anunciantes, porém, o Google anunciou que a descontinuação deles deverá acontecer em 2023.

Gabriel Mazzutti, Head de Addressability da LiveRamp no Brasil, explica o porquê de os cookies de terceiros passarem a ameaçar a privacidade dos usuários e o que deve mudar.

“O que aconteceu é que posteriormente os registros dos browsers desses navegadores no caso, de maneira incorreta ou errônea, na verdade, um mal-uso, fez com que isso prejudicasse a privacidade do usuário com seus dados ali compartilhados. Isso que vai deixar de acontecer, por conta desse risco de base de vazamento de dados, de privacidade, a falta de transparência de onde esses dados estão sendo distribuídos”, diz Mazzutti.

A líder de Mensuração da Nielsen Brasil, Sabrina Balhes, afirma que haverá uma pequena mudança no ponto de vista de usabilidade, porém, a publicidade será impactada diretamente.

“A mudança que você tem no cidadão comum vai ser muito sutil no ponto de vista de usabilidade, mas o real impacto dessa mudança está mais focado na publicidade, porque a publicidade digital fez uso desses tipos de identificadores, que são digitais, e o que está acontecendo agora é que com o fim do uso dos cookies de terceiros vamos dar lugar a uma nova geração de identificadores digitais”, destaca Sabrina.

No ponto de vista de Mazzutti, o mercado de Publisher não corre o risco de diminuir, mas enxerga a readequação fundamental, “os sites no geral vão ter que se readequar para não sofrer a perda de receita vinda de publicidade, que é o que mantém”.

E Sabrina aproveita o comentário de Gabriel Mazzutti para levar a outra reflexão:

“Eu acredito que a publicidade não vai parar de ser necessária e que as marcas vão continuar precisando vender mais, falar com seu consumidor, mas a forma como vão ter que resolver essa questão de como falar com o consumidor, que tem outro produto, que tem um desconto, enfim, que é interessante que adquiram e façam essa compra, vai passar por mudanças, mas não creio que a necessidade de fazer publicidade vai diminuir”, acrescenta a executiva.

Vale lembrar que essas informações presentes em cookies podem ser aproveitadas por hackers para aplicar golpes na web, muito comuns hoje em dia.

E ambos ressaltam que tudo que será descontinuado entende-se como um risco à privacidade.

