Estúdio News debate importância da reserva para investir no futuro Poupar está muito mais ligado ao hábito do que necessariamente ao valor. Programa recebe economistas e vai ao ar no próximo sábado, às 22h15

Na foto, Cassiana Fernandez, Gustavo Toledo e Patricia Lages Divulgação

A reabertura econômica poderá trazer um alívio no bolso dos brasileiros, porém o planejamento financeiro é fundamental para evitar dívidas e administrar custos. No Estúdio News deste sábado (5), as economistas Cassiana Fernandez, do JPMorgan e membro do Grupo Macro da Anbima, e Patrícia Lages, comentarista financeira do Jornal da Record, falam sobre a necessidade de mudanças de comportamento e realocação de gastos.

Segundo Cassiana, os benefícios concedidos pelos governos conseguiram garantir a sobrevivência das famílias e de empresas que tiveram acesso a crédito. Para conseguir passar por esse período sem recorrer a grandes condições de financiamento e endividamento muito alto, ela enfatiza a importância de se ter uma reserva.

“É fundamental para a empresa ainda ter um caixa, as empresas que conseguiram preservar um caixa durante o período da crise e não se endividar tanto. São empresas que hoje têm condições para garantir uma retomada mais rápida e de forma saudável”, afirma.

Patricia Lages destaca que as finanças pessoais estão relacionadas a uma questão de comportamento e que é importante ter o hábito de poupar.

“No caso do benefício de R$ 600, quem usou esse valor para outras coisas que não foram necessariamente essenciais talvez não tenham percebido de que em breve não o terão mais. Quem usou de maneira mais inteligente, para quitar uma conta, negociou o pagamento de algumas coisas que já estavam atrasadas, antes de usar o dinheiro para comprar ou contratar empréstimos novos, fez um uso melhor”, diz.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A Record News é sintonizada pelos canais de TV fechada 55 Vivo TV, 78 Net, 32 Oi TV, 14 Claro, 19 Sky e 134 GVT, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.