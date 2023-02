Estúdio News debate o crescimento populacional no mundo Programa vai ao ar no sábado (25), às 22h30, na Record News

José Eustáquio e Júnia Quiroga

A expectativa de vida tem aumentado, nos últimos 120 anos a humanidade dobrou o tempo médio de vida. A ONU estima que em 2086 seremos 10,4 bilhões de habitantes, no entanto, o ritmo de crescimento da população que já foi de 2,0, diminuiu para 1,4, e no final do século a população terá um decrescimento, visto a queda da taxa de natalidade.

Uma das razões do declínio da natalidade é o equilíbrio populacional, as pessoas passam a morrer menos.

Júnia Quiroga, representante do Fundo de População das Nações Unidas - UNFPA, explica que historicamente os indivíduos entendem que é possível ter famílias menores, “com o declínio da natalidade, na lógica do equilíbrio da população, as pessoas vão progressivamente tendo menos filhos, adicionalmente, hoje em dia, falando bem da nossa contemporaneidade sabemos que há muitas razões para que ela aconteça, entre elas o custo de se ter filhos”.

O demógrafo José Eustáquio, professor da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE, diz que toda vez que um país se desenvolve economicamente a fecundidade e a mortalidade caem e a esperança de vida sobe.

“Nesse processo de desenvolvimento um fator essencial é o empoderamento das mulheres, as mulheres com mais educação, com mais inserção no mercado de trabalho e com maior poder de autonomia de decidir faz com que a fecundidade caia”, acrescenta Eustáquio.

É preciso um conjunto de estratégias que vão desde incentivo à creche de boa qualidade disponível sem custo, jornadas de trabalho diferenciadas e ampliação das licenças maternidade e paternidade, bem como alternativas de ampliação de processos educacionais para jovens e sua melhor performance no trabalho para que eles tenham oportunidades e recursos para manter a sobrevivência.

“Na Europa, por exemplo, há muitas políticas de incentivo à fecundidade que vem da necessidade de reduzir ou arrefecer a razão de dependência, progressivamente temos mais população dependente e menos população capaz de sustentar essa população dependente, a razão de dependência pode ser calculada tanto da população maior de 65 anos ou abaixo dos 15 anos”, destaca a porta-voz do UNFPA.

Outro ponto levantado por Eustáquio é de que todo avanço da humanidade é feito às custas do retrocesso ambiental “ as florestas diminuíram, há poluição dos rios, do solo, o que chamamos de sexta extinção em massa das espécies, cada vez temos mais humanos e menos animais selvagens, a população de elefantes está diminuído, a população de hipopótamos, rinocerontes e principalmente a de abelhas está diminuindo, um problema muito sério pois ela é polinizadora, não existe grande produção agrícola sem abelhas e sem os polinizadores naturais que estão desaparecendo devido ao uso de agrotóxico, destruição das florestas, etc.”, conclui o demógrafo.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h30. A Record News é sintonizada pelos canais de TV fechada 55 Vivo TV, 78 Net, 32 Oi TV, 14 Claro, 19 Sky e 134 GVT, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.