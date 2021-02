Estúdio News debate o novo marco legal das ferrovias no Brasil Presidente da Anut, Luis Henrique Teixeira Baldez, e diretor da ANTF, Fernando Paes, são os convidados do programa de sábado

Brasil | Do R7

A- A+

Na imagem acima, Luis Henrique Teixeira Baldez, Gustavo Toledo e Fernando Paes Divulgação/Record TV

O Estúdio News desse sábado (20) recebe Luis Henrique Teixeira Baldez, presidente-executivo da Anut (Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga), e Fernando Paes, diretor-executivo da ANTF (Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários).

O novo marco legal das ferrovias promete mudanças no sistema ferroviário brasileiro, hoje, pouco utilizado quando comparado ao transporte rodoviário de carga. De acordo com o presidente-executivo da Anut, no Brasil, quase 70% das cargas são transportadas por rodovia e apenas 15% por ferrovia.

“O país é rodoviarista, movimenta 70% de sua carga por rodovia. Ninguém questiona isso, no entanto, a ferrovia tem um papel importante a desempenhar. Ela precisa ter uma agenda regulatória adequada, urgente, para que dê ao usuário e concessionário regras claras de exploração das ferrovias”, afirma Baldez.

A expansão das short lines (linha curtas), ferrovias menores e com faturamento menor, que possibilitam fazer transportes de menores distância e pequena quantidade de carga, alimentando as ferrovias-tronco, têm potencial de modificar o transporte ferroviário brasileiro.

O diretor-executivo da ANTF explica que o modal possui uma regulação mais flexível, um custo de operação mais baixo e que a proposta está dentro do PL 261, o que permitirá a operação das concessionárias em um ambiente regulatório mais moderno.

“As short lines poderão ajudar com isso, fazer transporte justamente de produtos de menor escala. Produtos que hoje não faça sentido nas grandes ferrovias poderão ser transportados em ferrovias menores, alimentando os troncos principais, alimentando os portos, é uma possibilidade também”, explica Paes.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A Record News é sintonizada pelos canais de TV fechada 55 Vivo TV, 78 Net, 32 Oi TV, 14 Claro, 19 Sky e 134 GVT, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.