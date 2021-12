Estúdio News debate o uso exagerado das tecnologias digitais

A- A+

Fabio Storino e Vinícius Andrade

O uso de tecnologias digitais no Brasil teve um aumento significativo nos dois últimos anos, segundo a pesquisa TIC Domicílios realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), órgão do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).

O acesso à internet aumentou de 74% em 2019 para 81% em 2020, sendo o celular o principal dispositivo utilizado, porém a exclusão digital ainda existe e surge uma nova preocupação, a dependência excessiva do uso do aparelho, chamada de nomofobia, sensação de angústia que as pessoas sentem ao não ter o celular presente.

Vinícius Andrade, psiquiatra colaborador do Ambulatório de Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria da USP - Grupo de Dependências Tecnológicas, alerta sobre a importância da consciência.

“A tecnologia não é para ser restringida, é para ser usada com sabedoria. Quando falamos em relação a FOMO (fear of missing out, medo de perder algo) e nomofobia é quando esse uso acaba ultrapassando de forma indevida, as pessoas começam a procurar procedimentos estéticos para ajustar um padrão que não existe, começam a fazer uso de jogos eletrônicos de uma forma descontrolada, etc.”, explica o psiquiatra.

O recente apagão das redes interferiu na rotina de muitas pessoas que já se adaptaram ao novo cotidiano para trabalhar, estudar, comprar e se divertir. Fabio Storino, coordenador da pesquisa TIC Domicílios no Cetic.br|NIC.br, ressalta a mudança de comportamento.

“As pessoas passaram a depender imensamente da internet, a falta, a interrupção do serviço, o acesso precário, as vezes a queda de conexão ou serviço, causa um impacto tremendo nas pessoas, e as redes sociais tem esse aspecto social das pessoas se relacionarem, principalmente em um contexto de pandemia”, destaca Storino.

De acordo com Vinícius, os jovens são os mais suscetíveis aos efeitos da dependência, pois o circuito de recompensa no cérebro é muito imaturo e a maturação desse circuito cerebral só ocorre aos 25 anos, “como o cérebro da criança, do jovem, do adolescente, não tem essa maturação como tem a nossa, eles são muito mais suscetíveis, e hoje alguns estudos já mostram isso, essa interferência nos quadros, inclusive um estudo mais recente demonstrou que as redes sociais afetam o humor”, completa.

