Estúdio News debate os desafios da Mobilidade Urbana no Brasil

Em algumas cidades brasileiras, principalmente São Paulo, a mobilidade urbana é considerada um dos principais desafios de gestão, e já envolve iniciativas públicas e privadas para melhoria do sistema de transporte urbano.

Para conversar sobre essa questão, o Estúdio News desta quarta-feira (27) recebe o secretário de logística e transporte do Estado de São Paulo, João Octaviano Machado Neto, e o diretor da BlaBlaCar no Brasil, Ricardo Leite.

Segundo uma pesquisa da ONG Rede Nossa São Paulo, o paulistano gasta, em média, 3h no trânsito todos os dias. Para mudar essa situação, Machado Neto acredita que, além de investimento e infraestrutura, é necessária uma mudança de mentalidade.

“Hoje você tem uma visão no país de que o carro faz parte do seu status, da sua realização. Nós passamos os últimos 10 anos do governo incentivando as pessoas a comprarem carros, então todo mundo que teve oportunidade comprou carro. Precisa ter uma nova mentalidade, essa questão da carona, dos carros compartilhados, dos aplicativos, fazem parte de uma nova matriz de mobilidade e as pessoas precisam se sentir confortáveis com isso”, declara o secretário.

Os avanços na questão da mobilidade já são visíveis na capital paulista, além da inauguração de novas linhas de metrô, instalação de ciclovias e a extensão dos corredores de ônibus, houve também um aumento das opções de transporte compartilhado, como aplicativos de carona e aluguel de bicicletas e patinetes. Representante de um aplicativo de caronas intermunicipais, Ricardo Leite acredita que a mudança em relação ao transporte já acontece.

“Você precisa de uma série de ações do setor privado, ao fornecer esses serviços, ao facilitar a vida do usuário, ao criar segurança e organizar as caronas, bicicletas e até dos carros compartilhados, e uma ação do setor público ao criar infraestrutura, incentivos e criar regulação quando necessário. Essa mistura acaba culminando na mudança de cultura do brasileiro”, acrescenta Ricardo Leite.

