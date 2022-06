Estúdio News dessa semana entrevista especialistas para falar sobre o surto de hepatite

A- A+

Marcio Dias de Almeida e Salmo Raskin participam do Estúdio News Divulgação

A inflamação no fígado é chamada de hepatite. A doença pode ter várias causas, e as mais conhecidas pelo público são aquelas hepatites do abecedário, que vão do A até E. Porém, o Ministério da Saúde investiga casos de hepatite misteriosa, distribuídos por 17 estados brasileiros, que chamam a atenção por não se encaixar em nenhum dos tipos existentes.

A doença tem atingido pessoas entre 3 meses e 16 anos, cujos principais sintomas relatados são: icterícia (pele amarelada), febre, vômito e dor abdominal. Até o momento, no entanto, as causas ainda não foram descobertas.

Segundo o geneticista Salmo Raskin, pediatra e diretor do laboratório Genetika, “são mais de 650 casos descritos, espalhados por mais de 33 países, praticamente ao mesmo tempo. Além do mais, a gravidade delas também chamou a atenção, não de todos os casos, mas de 5% a 10% dos casos necessitam de um transplante de fígado, que não é a situação mais comum dentro da hepatite, inclusive com mortes já relatadas”, afirma Raskin.

O hepatologista do Hospital Moriah, Marcio Dias de Almeida, ressalta: “Vale salientar que mesmo antes desse surto que começou a ser descrito depois retroativamente a partir de novembro, mas que na realidade chamou a atenção no início de abril, 40% dos casos de insuficiência hepática aguda grave, ou seja, hepatite grave, hepatite fulminante não têm causa definida mesmo, a gente não consegue determinar qual foi o agente”, destaca Almeida.

Os especialistas alertam sobre os cuidados para evitá-la. “Quanto a essa hepatite ainda estamos em estudo, pois ainda nem se sabe se é uma causa infecciosa, uma causa autoimune ou um medicamento que propiciou isso, mas as outras hepatites, pelo menos a A e B, se transmite pelo contato oro fecal, pela boca, de gotículas e também por eliminação fecal ou por contato, de modo que você tem que ter os cuidados de higiene e de saneamento”, explica Raskin.

O hepatologista ressalta a importância de observar a criança e prestar atenção nos olhos dela, pois quando se trata de uma hepatite grave, os sintomas são bem característicos.

“Quando se vê uma mudança de comportamento, principalmente nos menorzinhos, já é preciso ficar atento, a característica mais uma vez é icterícia que chama mais atenção, mas esses pacientes podem ter náusea, vômito, podem ter até febre, torpor, ficam caidinhos e, na dúvida, não deve esperar muito e pelo menos entrar em contato com seu pediatra, seu médico de referência”, diz Marcio Dias de Almeida.

