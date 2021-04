Estúdio News deste sábado (03) debate a educação na pandemia Programa reúne Solange Petrosino, diretora Acadêmica da Moderna, Emílio Munaro, vice-presidente do Instituto Ayrton Senna e Danilo Costa, sócio fundador do Educbank e Conselheiro da ANEBHI.

A falta de estrutura e de acesso à internet, realidade de muitas regiões do país, segundo os especialistas, é um dos principais motivos causadores da desigualdade social.

"Educação é contato, ela se aprende por todos os sentidos e quando se vai para o exclusivamente on-line temos muito prejuízo, a função social da escola se perde muito nesta ida exclusiva, 100% e de longo prazo, falando em período longo na educação básica, então temos prejuízos obviamente sérios com relação a isso", afirma Solange.

Solange Petrosino, Emílio Munaro e Danilo Costa. Divulgação

Emílio explica a diferença entre abandono e evasão e destaca a preocupação com a defasagem de aprendizagem e com o aumento do número de alunos que deixaram as escolas.

"A gente salta, no ensino fundamental, de uma taxa de evasão de 1,2% para 4,6% no ano de 2020. O ensino médio ficou ainda pior, de uma taxa de evasão de 4,8%, ele vai para 10,8%, ele cresce aí 6 pontos percentuais e sem falar do ensino superior. O ensino superior no Brasil, que ainda é um grande desafio, para se ter uma ideia, nós temos algo em torno de 8 milhões de alunos no ensino superior e essa evasão chegou na casa de 16,3%", afirma o vice-presidente do Instituto Ayrton Senna.

Para Danilo Costa, do Educbank, ainda há uma luz no fundo do túnel.

"Acho que a própria pandemia pode e deve ser usada como espaço de aprendizagem, tudo que vimos, vivemos e observamos ao longo desse último ano pode e deve ser utilizado como experiência de vida real nos currículos, nas matérias, nas matrizes e tudo aquilo que os docentes e professores tem em relação a escola e não pode passar em vão e pode e deve ser usado como espaço vivo de aprendizagem. A consolidação do ensino híbrido e de toda oportunidade que a gente tem hoje de proporcionar uma alavancagem maior, uma eficácia e uma experiência diferente para a educação básica".

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A Record News é sintonizada pelos canais de TV fechada 55 Vivo TV, 78 Net, 32 Oi TV, 14 Claro, 19 Sky e 134 GVT, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.