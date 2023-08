Estúdio News deste sábado (1) discute o impulso da economia digital no Brasil

A- A+

A inovação financeira tem ganhado força no Brasil, ainda em fase de desenvolvimento e em evolução regulatória, a economia digital promete complementar o sistema financeiro tradicional.

Rodrigoh Henriques, diretor de inovação na Fenasbac, explica que esse novo mercado é um pulo de digitalização de toda sociedade que chegou na economia, no mercado financeiro e nas estruturas bancárias.

“Estamos em um momento de criação de moeda digital, o Brasil inclusive é um dos líderes desse movimento, o real digital agora está batizado com o projeto chamado DREX, mas os ativos financeiros também estão sendo digitalizados. O que vamos conseguir em algum tempo é que tudo que tem valor financeiro, valor econômico, tenha uma versão digitalizada, criptografada em uma blockchain (tecnologia que registra as transações dos usuários) ”, diz Rodrigoh.

A regularização é um passo natural para que haja mais solidez, controle, evitar falências e mau uso da tecnologia e, ainda, um aumento de eficiência e redução de custo, comenta o diretor-presidente da ABCripto, Bernardo Srur.

“Nós estamos vivendo justamente um ponto onde a sociedade anseia por mais segurança, onde os clientes da criptoeconomia, aqueles que utilizam a criptoeconomia no seu dia a dia, necessitam de maior segurança, as empresas precisam também de uma maior segurança jurídica para poder realizar suas operações, com isso é natural que se discuta uma regulação, a regulamentação do setor, e que isso provoque a inclusão, temos um momento de entrada da criptoeconomia no mercado financeiro tradicional”, destaca o executivo.

Privacidade e transparência são características que o sistema financeiro tem que ter, ponto importante que vem sendo trabalhado no piloto do real digital, ressalta o diretor de inovação na Fenasbac.

Apesar da construção da estrutura de moeda digital, os executivos acreditam que o papel moeda continuará em uso, “acho que daqui há dez anos ou daqui vinte anos, vamos ter alguns momentos específicos que vamos querer sair com a nota no bolso”, enfatiza Rodrigoh.

Antes de começar a investir ou realizar a compra de um ativo, Bernardo orienta que há diferentes tipos de criptoativos e é fundamental estudar, entender como funcionam e buscar uma empresa para fazer essa compra onde poderá ser feito o investimento. “Esse é um mercado que não vai promover lucros exorbitantes, aquelas promessas de 30% ao ano, 10% ao mês de rendimento, são bem irreais, assim como tem no mercado financeiro propostas como essas que são estranhas, no mercado de cripto também não é diferente, conclui.

