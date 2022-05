Estúdio News deste sábado debate a volatilidade do dólar

A- A+

As convidadas Cristiane Quartaroli e Virene Matesco Divulgação

A alta do dólar tem afetado a vida do consumidor final brasileiro. Produtos como o trigo, que é vendido no mercado internacional cotado em dólar, tem o preço elevado se o dólar sobe. O repasse sentido no bolso também está presente no valor dos combustíveis, “com a guerra da Rússia e da Ucrânia vimos uma explosão dos preços das commodities tanto agrícolas quanto metálicas e petróleo, por exemplo, e com isso a Petrobrás se viu obrigada a reajustar o preço da gasolina. É via esse repasse que a gente observa essa questão do dólar na nossa vida cotidiana”, explica Cristiane Quartaroli, economista do Banco Ourinvest e estrategista de câmbio.

Alguns setores se beneficiam com essa alta, Virene Matesco, economista e professora de MBAs da FGV, destaca que com o dólar desvalorizado as exportações são beneficiadas, “quem exporta vai ter muito mais rentabilidade, isso tem que estar relacionado com a alta dos preços no mercado internacional, aí são dois ganhos, do preço e do câmbio, e prejudica o outro lado, o importador, nós importamos cerca de 80% de todo o fertilizante que nós precisamos, somos um país do agronegócio e se 80% do que nós precisamos de fertilizantes vem de fora o custo para plantio aumenta e isso é repassado para as frutas, legumes e alimentos em geral”.

Para tentar conter a inflação, o Banco Central usa o aumento dos juros para tentar reduzir o consumo, porém isso afeta o crescimento econômico.

“O aumento de juros serve para conter a inflação, mas o aumento da taxa de juros também serve e é utilizada para diminuir a pressão da desvalorização cambial, porque juros mais altos atraem investidores, atraindo investidores a taxa de câmbio tende a descomprimir, tende a diminuir um pouco essa pressão no movimento de alta e vai favorecer quem importa e que vai importar a custos mais baixos”, ressalta Virene.

Segundo Cristiane, o Brasil vai depender muito das reformas estruturais daqui para frente para que possamos ver um crescimento mais sustentável da nossa economia. “Acho que isso que falta na nossa economia de fato para começarmos a poder crescer de forma sustentável e a partir disso começar a ajustar as outras variáveis como inflação, juros e taxa de câmbio” completa a economista.

