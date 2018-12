Estúdio News discute a representatividade negra no Brasil

Alexandra Loras, José Vicente e Tainá Falcão Foto: Divulgação



Os entrevistados falaram sobre soluções para a questão do racismo. Segundo Loras, o preconceito permanece na sociedade de forma sutil e subliminar, como no âmbito audiovisual. “É necessário mudar a narrativa e a forma estética do audiovisual sobre o protagonismo do negro”, bem como no intelectual: “Vejo que dentro dos livros didáticos do sistema educacional brasileiro é difícil achar referência de negros. Por que não colocar Oscar Freire, Teodoro Sampaio, Carolina de Jesus, pessoas que participaram ativamente para a construção desse Brasil maravilhoso?".



José Vicente acredita que é necessário a mudança de cultura e educação das pessoas e instituições para as que as práticas racistas deixem de existir. “A escola e o ambiente de produção estética e de valor social como a comunicação social são os primeiros ambientes que precisam ter essa compreensão, essa responsabilidade, e começar a fazer essa mudança".



A Record News é sintonizada pelos canais de TV fechada 55 Vivo TV, 78 Net, 32 Oi TV, 14 Claro, 19 Sky e 134 GVT, além do canal 42.1 nos demais canais da TV aberta.