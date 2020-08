'Estúdio News' discute tendências e novos hábitos nas empresas 

Fábio Gomes, Elcio Paulo Teixeira e Loraine Bothomé Müller Divulgação

Grande parte das empresas teve que se adaptar ao trabalho remoto. Conhecido como home office, o modelo tem ganhado força e pode ter vindo para ficar. Os novos hábitos do mundo corporativo são pauta do Estúdio News de sábado (29), que recebe Fábio Gomes, sociólogo e CEO do Instituto Renoma, Loraine Bothomé Müller, sócio diretora da Ctrl4time e professora da Escola de Negócios da PUC-RS, e Elcio Paulo Teixeira, CEO da Heach Recursos Humanos.

O CEO do Instituto Renoma enfatiza que de uma forma geral, fomos obrigados a experimentar esse modelo de trabalho sem um planejamento. Houve o aumento de produtividade e a diluição de custos, porém é necessário que as empresas repensem novos formatos.

“A quantidade e frequência das interações terão de ser repensadas, as empresas vão ter que pensar em formatos de reuniões presencias, mesmo que eventuais, pois de alguma forma ela reforça a cultura, a identidade institucional e acaba colaborando para reforçar os vínculos das pessoas com a empresa e entre elas.”

O recrutamento online também passou a fazer parte da rotina e a inteligência artificial tornou mais fácil o processo de seleção dos candidatos. Elcio conta que hoje a Heach possui um robô, com uma base de mais de 1 milhão de currículos, que consegue ler tudo em 15 minutos, fazer análises precisas, aplicar e corrigir testes.

“O mundo todo vai se tornar cada vez mais online, os processos seletivos ocorrem de maneira online na grande maioria, mas há momentos em que, ainda por via eletrônica, conseguimos nos comunicar com os candidatos, ver e avaliar gestos e o ambiente em que ele vive.”

Manter a motivação com as equipes à distância é outro fator que desafia as empresas. Loraine Müller acredita que é possível manter a proximidade dependendo das características do gestor e da equipe. A empresária também destaca a tendência do trabalho híbrido, parte presencial e parte online e o aumento de qualidade de vida e capacitação do funcionário.

“Acho que teremos uma melhora das relações, em todas as esferas, se conseguirmos nos dar conta que de que não é o meu controle sobre o meu funcionário que faz ele trabalhar, mas um espaço com segurança psicológica, um espaço de abertura, um espaço flexível dentro do que é possível flexibilizar, um espaço que permita a ele se desenvolver como pessoa.”

