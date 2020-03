Do R7

'Estúdio News': e-Sports têm força de emprego e renda publicitária Bruno Playhard e Marcelo Andrade, da BBL, falam sobre um dos mercados que mais crescem no mundo na atração da Record News Estúdio News

Bruno Playhard, Gustavo Toledo e Marcelo Andrade Divulgação

A procura pelos games como forma de entretenimento cresceu ainda mais em tempos de quarentena, mas, antes disso, o universo do esporte eletrônico já se consolidava como um dos mais promissores no mundo, movimentando mais de 1 bilhão de dólares.

Para falar sobre o crescimento do e-Sports no Brasil, o Estúdio News desta quarta-feira (1º) recebe Bruno PlayHard, streamer de jogos mobile e CEO da Loud, e Marcelo Andrade, vice-presidente de marketing e planejamento da BBL, holding de entretenimento do universo gamer.

Atualmente, os games já ganharam relevância além do entretenimento. Segundo o estudo da Newzoo, agência global de marketing especializada na modalidade, o Brasil é, hoje, o terceiro país com mais números de jogadores no mundo, com cerca de 66 milhões de pessoas. Segundo Playhard, o mercado tem potencial de empregar muitas pessoas em diversas profissões.

"Todo o sistema de ensino vai ter que se readaptar nos próximos anos para poder suprir essas demandas que hoje já é a realidade do mercado. Ao mesmo tempo que o brasileiro é criativo e autodidata, em uma profissão relativamente nova, ele precisa de uma estrutura, de postos de trabalho, e também tem que ter todo treinamento e capacitação para ingressar com sucesso e poder evoluir".

Além da empregabilidade, o e-Sports também apresenta terreno fértil para atuação das marcas. De acordo com Marcelo Andrade, o universo de games ganharam projeção também como forma de conexão.

"Talvez não exista uma mídia que te entregue um engajamento tão profundo quanto o game te entrega. Todas as outras mídias estão de uma forma passiva, o videogame está de uma forma ativa e sem interrupção. Então parte da entrega publicitária está inserida no conteúdo, naquela forma de entretenimento, em uma geração que está acostumada a estar no controle".

O Estúdio News vai ao ar às quartas-feiras, às 22h, com reprise aos sábados, no mesmo horário, e aos domingos, às 19h. A Record News é sintonizada pelos canais de TV fechada 55 Vivo TV, 78 Net, 32 Oi TV, 14 Claro, 19 Sky e 134 GVT, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.