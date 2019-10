Estúdio News entrevista Ministra Damares Alves

Damares Alves e Gustavo Toledo no Estúdio News Divulgação

Com uma nova visão, Damares Alves assumiu no início do ano o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro. Nesta quarta-feira (23), a ministra fala ao Estúdio News sobre os principais focos de atuação da pasta e os projetos desenvolvidos até então.

A inclusão da "Família" no nome do ministério é uma novidade no país e tem uma importância muito grande no trabalho exercido desde então, segundo Damares.



“Esse é o meu papel, conversar com os demais ministros, com o poder público sobre o fortalecimento da família. A família tem que estar no centro das atenções, no centro das políticas públicas e eu vou falar que está dando muito certo”.



Nesse sentido, uma grande preocupação da pasta é com os números de abuso contra crianças e adolescentes. Segundo levantamento do Ministério da Saúde, 72% das pessoas estupradas são menores, e dessas, 18% têm até 5 anos.



“Eu defendo a educação sexual, inclusive, para empoderar crianças para se defenderem. Mas ela sendo ministrada de uma forma correta, com professores muito bem preparados e combinando com a família. A escola não pode usurpar o direito e a atribuição da família”.



