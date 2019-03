Estúdio News explica otimismo do mercado para 2019 Presidente do Sebrae, economista-chefe do SPC e o presidente do sindicato da pequena indústria de SP indicam os próximos passos para a economia crescer Estúdio news

Marcela Kawauti, do SPC, a apresentadora Tainá Falcão e Joseph Couri, do Simpi Divulgação

Segundo pesquisa do Sebrae e do SPC (Serviço de Proteção do Consumidor), 7 em cada 10 empreendedores apostam que, em 2019, os negócios tendem a ser melhor.

Para refletir sobre essa expectativa, o Estúdio News desta quarta-feira (13) recebe o presidente do Sebrae, João Henrique de Almeida Sousa, a economista-chefe do SPC, Marcela Kawauti, e o presidente do Simpi (Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo), Joseph Couri.

A equipe econômica liderada pelo ministro Paulo Guedes é um dos principais motivos da euforia dos empresários, que acreditam estar mais perto das reformas necessárias para destravar a economia, como a da Previdência e a reforma tributária. Segundo Marcela Kawauti, essa previsibilidade é muito importante.

“Esse ano, a gente já tem uma definição e a gente diz que tem um horizonte de previsibilidade, ou seja, os empresários conseguem olhar um pouco mais a frente e fazer planos e aí voltar a investir e contratar. Isso já se reflete na confiança não só dos empresários, como também dos consumidores e gera o que a gente chama de looping positivo, uma coisa alimenta a outra de forma positiva e a gente deve ter um crescimento que será o dobro esse ano do que foi o ano passado”, explica Marcela.

Com base na pesquisa Datafolha, o presidente do Simpi afirma que a expectativa para 2019 realmente é bem positiva para 78% dos empresários, porém alerta que existem nuvens extremamente pesadas no ar, que não estão sendo consideradas.

“Cadê as políticas de apoio ao mercado interno, à competitividade e à igualdade de condição competitiva? Porque se nós não dermos, ao parque fabril brasileiro, igualdade de condição competitiva, nós estamos matando as empresas industriais e o mercado interno. É a industrialização, a tecnologia, a igualdade de condição competitiva que vai alavancar crescimento, a produção e o emprego”, avisa.

O presidente do Sebrae, João Henrique de Almeida Sousa, comentou sobre a corrupção, apontada na pesquisa como um dos problemas que mais prejudicam a empresa.

“O que o pequeno empresário ainda tem muito incômodo é em relação à estrutura burocrática muito grande, e esta estrutura também cria casos de corrupção. Por isso, precisa-se desburocratizar cada vez mais a estrutura para que haja uma vontade cada vez maior do pequeno de se colocar, de empreender e de crescer”, diz Sousa.

A Record News é sintonizada pelos canais de TV fechada 55 Vivo TV, 78 Net, 32 Oi TV, 14 Claro, 19 Sky e 134 GVT, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.