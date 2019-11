Do R7

Estúdio News fala sobre a prevenção do câncer de próstata Segundo tipo de câncer mais comum entre os homens do Brasil

Ana Paula Garcia Cardoso, Wladimir Alfer e Gustavo Toledo Divulgação

Aproximadamente 3 milhões de brasileiros possuem a doença. De acordo, com o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é que nesse ano sejam registrados mais de 60 mil novos casos. Wladimir Alfer, Urologista e Ana Paula Garcia Cardoso, Oncologista Clínica, ambos da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, falam sobre o tema no Estúdio News, desta quarta-feira (27).

Conhecidos por não fazerem exames de rotina e só procurar o médico quando se sentem mal, quase 40 % dos homens nunca procurou um médico, porém a frequência para fazer check-up tem aumentado nos últimos anos.

A campanha Novembro Azul é muito mais do que falar sobre prevenção do câncer de próstata, o objetivo é a prevenção e promoção da saúde dos homens e tudo que se pode fazer para ganhar saúde e apenas evitar doenças.

A detecção precoce reduz os casos mais agressivos, porém cerca de 30% ainda irão ser diagnosticados com uma doença mais agressiva e de alto risco, risco de tratar e a doença voltar, ou persistir necessitando utilizar outras modalidades de tratamento para tentar curar esse paciente, declarou Ana Paula.

O urologista Wladimir Alfer alerta, os fatores que contribuem para o surgimento da doença, são obesidade, alimentação não adequada e gordura animal. Fazer um pouco de exercício, controlar a alimentação e não ganhar peso demais vai ajuda-lo e prevenir e caso venha a ter a doença, ajudará no tratamento depois.

Foto: Ana Paula Garcia Cardoso, Wladimir Alfer e Gustavo Toledo

Crédito: Divulgação