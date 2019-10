Estúdio News fala sobre alimentos no Dia Mundial da Alimentação Segundo especialistas, tecnologia e leis são fundamentais para minimizar os problemas do desperdício

Marcos David, Luciana Quintão e Gustavo Toledo no Estúdio News

Nesta quarta-feira (16) se comemora o dia mundial da alimentação e o Estúdio News recebe a fundadora da ONG Banco de Alimentos, Luciana Quintão, e o pesquisador da Embrapa Instrumentação, Marcos David, para discutir os impactos do desperdício de alimentos.

Segundo a ONU, cerca de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçadas anualmente em todo o mundo. Só no Brasil esse número chega a 26 milhões de toneladas, uma realidade que chama atenção diante de um país em que cerca de 5 milhões de brasileiros passam fome.

À frete da ONG Banco de Alimentos, fundada em 1998, Luciana acredita que exista um contrassenso na forma de lidar com o problema.

“Por um lado, se joga muita comida fora e, por outro lado, há um impacto humano e ambiental desrespeitoso, leviano e inconsequente. Não basta só crescer, a gente tem que crescer pensando no bem-estar da sociedade. Então é necessário parar e fazer uma reflexão e a educação é fundamental, porque perpassa todos os níveis”.

Além do desperdício do consumidor, o Brasil tem um alto índice de perda dos alimentos na cadeia produtiva. O pesquisador da Embrapa alimentos acredita no desenvolvimento de tecnologias para chegar próximo à meta da ONU de reduzir pela metade o desperdício per capita de alimentos no mundo.

“Eu acho uma meta ambiciosa, várias ações têm que ser feitas desde o setor de produção até o consumidor e a sociedade civil. O combate à perdas e desperdícios é algo constante, tem que envolver os institutos de pesquisa, produtores. Usar a tecnologia de ponta e a nanotecnologia, por exemplo, aplicada ao produtor e com baixo custo”.

O Estúdio News vai ao ar às quartas-feiras, às 22h, com reprise aos sábados, no mesmo horário. A Record News é sintonizada pelos canais de TV fechada 55 Vivo TV, 78 Net, 32 Oi TV, 14 Claro, 19 Sky e 134 GVT, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.