Estúdio News fala sobre o acesso à internet no Brasil

Fabro Steibel, Gustavo Toledo e Fábio Senne Divulgação

No Estúdio News deste sábado (31), especialistas explicam os motivos pelos quais a taxa de conexão da internet no Brasil ainda é considerada baixa, apesar do avanço tecnológico dos últimos anos.

Diretor executivo do ITS Rio, Fabro Steibel, apresenta um panorama do cenário geral atual da internet no país e destaca a importância da conectividade.

“Temos que conectar esses 30% que estão fora da internet, é uma obrigação que a gente tem, é uma dívida, e para essas outras 70% que estão conectados, temos que dar serviço e educação.

Conectividade é uma questão de escala, quanto maiores as empresas e maior a competição, em geral, melhor a qualidade de internet e mais baixo o preço, isso significa inclusão”.

Fábio Senne, coordenador de pesquisas do Cetic.br, fala sobre a dificuldade de acesso e sobre as barreiras enfrentadas pela população para se conectar.

Ressalta ainda, a necessidade da presença dos mais vulneráveis na rede, principalmente, nesse momento de pandemia.

“Se formos olhar para as classes mais altas, as classes A e B já tem taxa de conexão a níveis europeus, o que não acontece se incluirmos a população das classes D e E que usa a internet só pelo celular, em sua grande maioria. Do ponto de vista da média mundial é possível dizer que o Brasil está no meio do caminho, mas dentro do Brasil temos diversos Brasis, para alguns estratos da população taxas muito altas de conectividade e para outras, taxas africanas”.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h15. A Record News é sintonizada pelos canais de TV fechada 55 Vivo TV, 78 Net, 32 Oi TV, 14 Claro, 19 Sky e 134 GVT, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.