Estúdio News irá discutir a Semana Nacional de Conciliação

Anualmente desde 2006, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), envolve os Tribunais de Justiça, Tribunais do Trabalho e Tribunais Federais na campanha em prol da conciliação, conhecida como Semana Nacional de Conciliação. Para falar deste assunto, nesta quarta-feira (6), o Estúdio News recebe a desembargadora federal do Tribunal Regional Federal da 3ª região, Daldice Santana.

O enfoque mudou, mas a conciliação e a medição são instrumentos de solução de conflitos antigos e, portanto, de controle social que foram resgatados com uma nova abordagem no sentido de maior institucionalização e para dar a população outros caminhos que não apenas a solução forçada, ou seja, por meio de um terceiro (juiz).

A proposta é que as pessoas possam construir a própria solução com a ajuda de um profissional através do caminho do consenso.

"É muito melhor a parte tomar a condução do seu problema do que terceirizar ao juiz. Tem mais eficácia para parte do que propriamente para o Poder Judiciário. Não se ignora os efeitos positivos para o Poder Judiciário, pois quanto mais demanda, maior é a morosidade", enfatiza Daldice.

Segundo a desembargadora, não há melhor ou pior caminho, há um caminho adequado para cada conflito. A solução do juiz é mais abstrata do que aquela que as próprias partes podem adotar, como em uma discussão sobre a guarda de um filho, quem melhor conhece o que é melhor para seu filho, são os pais.

“O que se quer é que a sociedade adote o diálogo e compreensão como regra básica e não apenas a força e a posição do juiz, onde um é punido e o outro recompensado”.

