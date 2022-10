Estúdio News mostra os benefícios dos imóveis sustentáveis para o consumidor e o meio ambiente O programa, que vai ao ar no sábado (22), conta com a participação dos arquitetos Adriana Pestana e Gil de Camillo

Adriana Pestana e Gil de Camillo participam do Estúdio News deste sábado (22) Divulgação

Os imóveis sustentáveis são uma tendência no mercado imobiliário, e a mudança de comportamento e a tecnologia são fatores que influenciam na escolha dos clientes na hora de optar pela compra, construção ou reforma.

A arquitetura passiva, padrão de construção de certificado alemão, traz a redução de custos de consumo e desgaste do meio ambiente.

Adriana Pestana, CEO da Pestana Arquitetura e mestre em Automação Residencial, diz que é uma técnica de arquitetura que consegue manter as temperaturas no interior das residências e dos edifícios, e é fundamental o conhecimento tecnológico para fazer com que as edificações que não têm essa forma mecânica de controlar as temperaturas, o façam, pois é a única forma que temos hoje de controlar temperaturas.

"Por exemplo, não vou precisar do ar-condicionado no máximo, posso usar no mínimo porque posso controlar através de softwares, então, quando vou alinhar essas duas questões, esses dois grandes pilares, tanto a arquitetura passiva quanto a tecnologia, hoje já existe essa fusão, essa seria talvez a solução para resolver esse problema", explica a arquiteta.

Gil de Camillo, CEO da De Camilo Arquitetura, acrescenta que na arquitetura passiva não há só a questão do conforto térmico.

"Temos a iluminação natural e outras soluções sustentáveis como reúso de água, soluções construtivas que envolvam um método produtivo que emita menos gases à atmosfera, enfim, pensar também na sustentabilidade da construção e no uso do edifício", destaca Gil.

Adriana ressalta que é preciso unir o conhecimento técnico, tanto da passiva quanto da arquitetura tecnológica e da bioclimática, para que uma edificação seja sustentável, não agrida o meio ambiente e que traga bem-estar e qualidade de vida para o cliente, frente às tantas mudanças climáticas que estamos passando.

Quando comparado a outros países, o Brasil ainda possui construções ditas convencionais, pois o custo da mão de obra ainda é baixo.

Gil completa: "No Brasil a gente ainda constrói com tijolo, reboco e sistema convencional de concreto e alvenaria estrutural porque a nossa mão de obra ainda compensa utilizar esse tipo de tecnologia, mas temos essa preocupação e avançado no campo das tecnologias sustentáveis”.

