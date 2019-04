Estúdio News recebe um dos principais empresários do país Carlos Wizard conta os segredos para se tornar um empreendedor de sucesso no Brasil

Carlos Wizard e Tainá Falcão Foto: Divulgação

Criar uma empresa de sucesso no Brasil não é uma tarefa fácil, mas o convidado do Estúdio News desta quarta-feira (01) conseguiu não só ter uma empresa milionária, como multiplicar essa conquista muitas outras vezes. Carlos Wizard, presidente do grupo SFORZA, conversa sobre o empreendedorismo no Brasil nos dias atuais.

Depois de ser demitido aos 30 anos e ter que recomeçar a vida do zero, Wizard usou a sua única habilidade para empreender dando aulas particular de inglês em sua própria casa. Desse pequeno passo, o professor fundou em 1987 a Wizard, rede que alcançou, através do franchising, a liderança absoluta no setor de ensino de idiomas.

“Eu acho que esse é o grande segredo para quem quer empreender, você não tem que ter uma ideia mirabolante é pensar em como você vai atender uma necessidade de mercado, como você vai ter parceiros para ganhar escala e, finalmente, como você vai ter condição de ter um negócio autossustentável. ”

Hoje Wizard empreende nos mais diversos ramos, entre educação, esporte e alimentação, e é autor também de três best-sellers: Desperte o Milionário que Há em Você, publicado no Brasil, Europa, Estados Unidos e China, é coautor do livro Sonhos Não Têm Limites e lançou em 2017 o livro Do Zero ao Milhão (Editora Buzz). Para quem quer se tornar um milionário, o investidor dá três dicas fundamentais:

“Primeiro, é necessário que a pessoa tenha o desejo de alcançar essa posição de milionário. Porém somente o desejo não é suficiente, a pessoa precisa transformar aquele desejo em projeto comercial capaz de atingir o mercado em larga escala. O terceiro aspecto, a pessoa precisa ter a capacidade de fazer a gestão financeira de modo tal que uma parcela do seu ganho seja depositada em uma conta formadora do patrimônio futuro. ”

Carlos Wizard conta também que tem se dedicado às ações humanitárias no acolhimento dos venezuelanos que buscam refúgio no Brasil.

