Estudos da CoronaVac foram pagos com recurso do SUS, mostra Saúde Ministério apresentou ao blog documentos que atestam o investimento federal na aquisição do imunizante do Butantan Estudos da CoronaVac foram pagos com recursos federais, mostra Saúde

Após o governador João Doria ter acusado o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de mentir sobre o financiamento da CoronaVac, a pasta apresentou em primeira mão ao blog documentos para atestar que o SUS pagou pela vacina.

Mais cedo, em coletiva após a autorização do uso emergencial das vacinas CoronaVac e de Oxford pela Anvisa, o ministro disse que as doses de CoronaVac pertencem ao governo federal pois foram adquiridas do recursos do SUS.

Contrato entre a pasta e o Butantan aponta o custo de R$ 58,20 por dose de vacina Reprodução

O extrato do convênio foi publicado em 24 de dezembro, no Diário Oficial da União Reprodução

Ao ser informado sobre a fala de Pazuello, o governador disse que o ministro mentiu. “A vacina do Butantan só está aqui porque houve investimento do estado de São Paulo. Não recebemos um centavo do governo federal. Chega de mentiras, ministro”, disse Doria.

"Tudo o que foi comprado pelo Butantan foi com recursos do SUS, sem um centavo de São Paulo", disse Pazuello a jornalistas. "Fomos nós que desenvolvemos o parque fabril do Butantan para a vacina", completou. "Trabalhamos com o Butantan no desenvolvimento da vacina desde o início", finalizou o ministro, reafirmando a exclusividade sobre a produção de São Paulo. "Tudo o que tem no Butantan é contratado pelo Ministério da Saúde, de forma integral."