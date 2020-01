EUA devem confirmar prioridade de ingresso na OCDE ao Brasil

Do R7, com informações de Thiago Nolasco, da Record TV

O governo dos Estados Unidos decidiu dar prioridade ao Brasil para ingressar na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o mais importante grupo de cooperação econômica do mundo. A informação é do repórter Thiago Nolasco, da Record TV.

Fontes do governo brasileiro garantem que a intenção deverá ser confirmada nesta quarta-feira (15), com a apresentação de um documento ao bloco que, atualmente, conta com 36 países.

Em outubro de 2019, a primazia havia sido oferecida à Romênia e Argentina, apesar de os americanos terem mantido o apoio à inclusão dos brasileiros, mas a mudança seria o resultado de uma intensa aproximação entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos.

Além da intensificação das relações entre os países, a eleição do novo presidente argentino, Alberto Fernández, que não é alinhado a Donald Trump, seria outro detalhe que poderia ter influenciado na preferência norte-americana pela inclusão do Brasil no bloco econômico internacional.