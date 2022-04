EUA dizem que vão enviar autoridades ao Brasil para discutir fertilizantes Subsecretários reuniram-se com o Itamaraty nesta segunda-feira (25) para o evento Diálogo de Alto Nível Brasil-EUA 2022 EUA dizem que vão enviar autoridades ao Brasil para discutir fertilizantes

Brasil | Giovana Cardoso*, do R7, em Brasília

A- A+

José Fernandez e Victoria Nuland, representantes do governo dos Estados Unidos R7 - 25.04.2022

Os Estados Unidos vão enviar uma equipe ao Brasil para discutir o abastecimento de fertilizantes ao país, que enfrenta risco de escassez do produto em razão da guerra na Ucrânia. O Brasil depende da importação do produto, principalmente da Rússia, o maior fornecedor internacional.

O envio de representantes ao país ficou acertado em reunião com o Itamaraty nesta segunda-feira (25), pelo evento Diálogo de Alto Nível Brasil-EUA 2022. Um dos temas discutidos foi a eventual ajuda americana ao Brasil para a obtenção de fertilizantes.

O Itamaraty ainda negocia com os Estados Unidos a compra de fertilizantes do Irã. Devido às sanções impostas ao país oriental, é necessário que o Brasil dialogue com os EUA para que não haja represálias.

Também foram abordadas iniciativas de cooperação relacionadas com democracia, direitos humanos e igualdade racial, além de assuntos de cooperação energética, militar, missões de paz e na área de saúde.

*Estagiária sob supervisão de Fausto Carneiro