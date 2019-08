Márcio Neves, do R7

EUA dizem ter "estreito contato" com Brasil sobre procurado pelo FBI Agentes do FBI acompanham as investigações após o depoimento voluntário do egípcio Mohamed Ahmed para a Polícia Federal nesta quinta (15) EUA diz manter "estreito contato" com Brasil sobre procurado pelo FBI

Mohamed, egipcio, procurado Márcio Neves/R7

A Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil, afirmou em nota enviada ao R7 na tarde desta sexta-feira (16) que o governo americano está em "em estreito contato com as autoridades brasileiras" sobre o caso de Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim, egípcio procurado pelo FBI, a polícia federal americana, sob suspeita de ter envolvimento com o grupo terrorista Al Qaeda.

Na tarde desta quinta (15), Mohamed se apresentou voluntariamente, acompanhado de seu advogado e de um tradutor, na delegacia da Polícia Federal do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele prestou depoimento a policiais federais na unidade.

Segundo o advogado, Ronaldo Vaz, agentes do FBI estavam na delegacia e pediram para interrogar Mohamed sem a presença da defesa, que foi recusado. "Nos oferecemos a conversar eu, ele, o tradutor mesmo depois dos esclarecimentos, mas eles optaram por não conversar com a gente. Então por isso optamos também por não falar com eles", afirmou Vaz.

O FBI investiga se o egípcio esteve envolvido no planejamento de ataques contra os EUA e no suposto fornecimento de apoio material para o grupo terrorista Al-Qaeda em 2013.

Cartaz divulgado pelo FBI apontando Mohamed como procurado pela órgão Reprodução

A presença de agentes do FBI trabalhando em conjunto com a Polícia Federal é algo que tem sido frequentes, principalmente no combate ao tráfico de drogas, combate ao terrorismo e tráfico de pessoas.

"Estamos preocupados com a capacidade de organizações criminosas transnacionais e organizações terroristas estrangeiras, como a Al-Qaeda, de movimentar dinheiro, armas, mercadorias e pessoas ilegalmente através das fronteiras internacionais, onde quer que essas fronteiras possam ser", afirmou a representação americana no país, sobre o caso do egípcio.

A reportagem do R7, também questionou a Embaixada sobre como funcionam as tratativas entre o governo brasileiro e o americano em ações policiais.

A Embaixada afirmou que apoia os "esforços do Brasil para fortalecer suas leis para combater o terrorismo" e que tem feito cooperação com o Brasil e outros países vizinhos para "acabar com a atividade ilegal e garantir o controle de fluxos legais em suas fronteiras".

Muitas operações e ações das polícias brasileiras são realizadas com base em relatórios de monitoramento e investigações feitas por agentes americanos no Brasil.

Nas Olímpiadas no Rio de Janeiro em 2016, por exemplo, muitos presos na operação Hashtag, que tinha como alvo suspeitos de terrorismo, foram presos pela Polícia Federal com base em relátorios da inteligência do FBI.

È comum também a ação de agentes da DEA, o departamento de combate ao tráfico de drogas nos EUA, em operações e investigações, tanto federais, como das policias civis dos estados Brasileiros.