EUA enviam equipe de busca e resgate urbano para o Haiti

Destroços provocados por terremoto no Haiti Ralph Tedy Erol/EFE 15.08.2021

Os Estados Unidos enviaram neste domingo (15) para o Haiti uma equipe de busca e resgaste urbano, a segunda unidade que vai para o país após o terremoto ocorrido no sábado (14), que deixou 724 mortos, pelo menos, além de um cenário de destruição.

A unidade, composta por 65 especialistas neste tipo de trabalho, além de quatro cães treinados, foi deslocada conforme anunciou a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid, pela sigla em inglês).

A equipe, segundo nota do órgão, viajará com mais de 23,5 toneladas de ferramentas e equipamentos especializados, incluindo material para conseguir cortar escombros de construções e material médico sofisticado.

Os especialistas são procedentes do Departamento de Incêndios e Resgate do condado de Fairfax, no estado da Virginia, e terão a companhia de cinco funcionários do escritório que atuarão na coordenação dos trabalhos.

No sábado, ainda no dia do registro do terremoto, a Usaid enviou para o Haiti uma Equipe de Assistência à Resposta de Desastres - DART, que viajou com o objetivo de "avaliar danos" e identificar as prioridades de atuação.

Esse grupo ainda acompanha de perto o avançar da tempestade tropical Grace, "se aproxima rapidamente e deve chegar ao Haiti nas próximas 48 horas", diz nota da Usaid.

Também no sábado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou uma "resposta imediata" ao terremoto no país centro-americano e colocou a operação sob a liderança da diretora da agência, Samantha Power, que teve logo depois um primeiro-ministro haitiano, Ariel Henry.

O terremoto já é considerado um dos dez mais letais da América Latina nos últimos 25 anos e foi registrado a 12 quilômetros da localidade de Saint-Louis du Sud, dez quilômetros de profundidade. O tremor ainda foi sentido na República Dominicana e em Cuba.

De acordo com a Defesa Civil do Haiti, 724 pessoas morreram, pelo menos, sendo que cerca de 500 apenas na região sul do país.