EUA enviarão fuzileiros navais a embaixada no Iraque após ataque Ação ocorreu dois dias após ataques aéreos norte-americanos em território iraquiano contra bases de milícia local apoiada pelo Irã EUA enviarão fuzileiros navais a embaixada no Iraque após depredação

Equipe de segurança da Embaixada dos EUA em Bagdá Wissm al-Okili/Reuters

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, culpou o Irã nesta terça-feira (31) por "orquestrar" um ataque à embaixada dos EUA em Bagdá e disse que responsabilizaria Teerã, enquanto autoridades disseram que mais fuzileiros navais devem ser enviados à missão.

"O Irã matou um empreiteiro americano, ferindo muitos. Nós respondemos fortemente, e sempre o faremos. Agora o Irã está orquestrando um ataque à Embaixada dos EUA no Iraque. Eles serão totalmente responsabilizados. Além disso, esperamos que o Iraque use suas forças para proteger a Embaixada", disse Trump no Twitter.

"Para aquelas milhões de pessoas no Iraque que querem liberdade e que não querem ser dominados e controlados pelo Irã, este é o seu momento!", escreveu Trump em outro comentário no Twitter.

Autoridades dos EUA, falando sob condição de anonimato, disseram à Reuters que um pequeno número de fuzileiros navais adicionais deve ir à embaixada dos EUA em Bagdá.

Um funcionário disse que eles deveriam ser cerca de dezenas e estariam lá temporariamente.

Outro funcionário disse que dois helicópteros Apache realizaram uma "demonstração de força" sobre a embaixada.

O Departamento de Estado dos EUA e a Casa Branca não responderam imediatamente a um pedido de comentário sobre se o embaixador norte-americano e outros funcionários foram retirados do complexo da embaixada na capital iraquiana.

Autoridades iraquianas disseram que o embaixador e outras equipes foram retiradas da embaixada para sua segurança nesta terça-feira, quando milhares de manifestantes e milicianos lotaram os portões furiosos com ataques aéreos dos EUA no Iraque.

