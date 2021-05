EUA vão enviar doses de vacinas ao Brasil em breve, diz Bolsonaro

A- A+

Ministro Marcelo Queiroga confirmou que Brasil tem buscado suprimentos de vacinas nos EUA Leonhard Foeger/Reuters - 30.04.2021

O presidente Jair Bolsonaro disse, nesta quarta-feira (5), que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em breve enviará doses da vacina de Oxford/AstraZeneca contra a covid-19 ao Brasil.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, havia dito anteriormente que o Brasil está buscando suprimentos de vacinas dos Estados Unidos para ajudar o país a lidar com a pandemia.

Lote da Pfizer

A Pfizer informou, em nota, que entregou, na noite desta quarta-feira (5), um lote com 628.290 doses da vacina contra covid-19 que desenvolveu com a alemã BioNTech ao PNI (Plano Nacional de Imunização), do Ministério da Saúde.

Na semana passada chegou ao Brasil o primeiro lote de vacinas da Pfizer contra a covid-19, com 1 milhão de doses, que começaram a ser distribuídas pelo ministério às capitais nesta semana.

