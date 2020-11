Evento apresenta soluções de Israel para desenvolvimento da Amazônia

Inovações são baseadas na Economia 5.0 José Jácome/EFE/08-08-20

Na inauguração da Câmara de Comércio Brasil-Israel no Amazonas (BRIL Chamber no Amazonas), o evento internacional Amazon Tech, realizado nesta quinta-feira (26) pela Câmara de Comércio Brasil- Israel, online, apresentou inovações tecnológicas israelenses para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, dentro do modelo de economia 5.0, que tem como foco a qualidade de vida.

Veja também: Pantanal - Operação Resgate: voluntários correm contra o tempo para salvar uma anta

Entre empresários e autoridades, participaram da conferência o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley. Na opinião do vice-presidente, iniciativas como o Amazon Tech ajudam na divulgação de oportunidades de investimento para a região, abrindo espaço para uma ampliação no número de empresas e agências internacionais participarem do desenvolvimento da Amazônia.

"A diversidade ecológica da Amazônia oferece amplas oportunidades, mas seu aproveitamento depende de uma articulação entre capital, conhecimento, trabalho, tecnologia e natureza. E as lideranças empresariais desempenham um papel central para esse novo ciclo econômico de crescimento verde da Amazônia", disse Mourão.

Já o embaixador israelense ressaltou a importância desta nova parceria entre o Brasil e Israel, em um momento em que a troca de conhecimento é cada vez mais necessária.

"O Amazon Tech é a primeiro evento da BRIL na Amazônia para promover o intercâmbio de tecnologia, conhecimento e parcerias entre Brasil e Israel. Todos sabemos o potencial da floresta e a grande oportunidade de desenvolvimento dessa região", observou Shelley.

No evento, que contou com quatro painéis, foram debatidas questões sobre a região e apresentadas iniciativas para melhorar a produtividade e saúde das árvores; equipamentos que usam imagens de satélites; métodos para silvicultura, agricultura e mineração baseados em inteligência artificial; drones que facilitam a prevenção de queimadas e tecnologia para produção de novos medicamentos.

Dia do Pantanal: Imagens mostram drama e retomada após incêndios